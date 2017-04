Alerte buurman helpt mee brand op terras te blussen

Merksem - In de Victor Govaerslaan in Merksem is zondagavond brand uitgebroken op het terras van een appartement. Door toedoen van een dappere buurman en de brandweer kon het vuur geblust worden.

Door een nog onduidelijke reden ontstond er een brand op het terras van een appartement, dat zich op de zesde verdieping van het gebouw bevindt. Een alerte buurman merkte de vlammen op en kapte een emmer uit over het vuur. Ook de brandweer arriveerde en kon het vuur bestrijden. Het is niet bekend of er iemand gewond is geraakt.