‘Big in Boechout’ stelt muzikale fijnproevers niet teleur

Boechout - Minder volk in Theater Vooruit, maar meer kwaliteit op de twee podia. Dat was de teneur onder de ruim 300 bezoekers die opdaagden voor de derde editie van Big in Boechout. Vooral The Shades, Viktor's Mind en Lighthousing, met frontman Matthijs 'The Voice' Vanstaen, gooiden hoge ogen.

Organisator Peter Janssens (47) had woord gehouden. Geen coverbands of dj's op de affiche, wel een wandeling doorheen de muzikale menukaart van groepen die net onder de radar sterk bezig zijn. Twee podia zonder publiekstrekkers houdt uiteraard een risico in. "Dat er vandaag minder bezoekers zijn dan vorig jaar is dan ook geen ramp", vindt Janssens, die nu al benadrukt dat er zeker een vierde editie komt. "De mensen die hier vandaag waren, gaan ongetwijfeld met een tevreden gevoel naar huis."

Vorig jaar stond Matthijs Vanstaen nog tussen het publiek. Nu staat hij met zijn band Lighthousing op het grote podium. Volgende week staat de zevenkoppige band in de Ancien Belgique in Brussel. Of het niet lang geduurd heeft alvorens hij zijn straffe doortocht in The Voice kon verzilveren? “Ik wil als muzikant mijn eigen weg gaan. De aanbiedingen die ik na The Voice kreeg voorgeschoteld, waren niet echt mijn ding. Ik wil mijn eigen nummers zingen. Ik ben geen wandelende jukebox.” Het optreden in Boechout was alvast indrukwekkend. Over twee maanden brengt de band een eerste eepee uit. Afspraak op de grote festivals.