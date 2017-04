Gustave Desmedt start maandag als ‘Nico van Gent’ met eigen webradio

Aartselaar - Muziek is altijd al de leidraad geweest in het leven van Gustave Desmedt. En nu de man met pensioen is, heeft hij voldoende tijd om die passie ook wereldkundig te maken via zijn eigen webradio.

Gustave Desmedt zag 66 jaar geleden het levenslicht in Gent. Als weeskind - in de lokale volksmond ‘kulder’ genaamd - kende hij geen klassieke thuis. Wel een constante in zijn leven was de liefde voor muziek. Samen met andere leeftijdsgenoten leerde hij een instrument bespelen. In de kulderfanfare, die diverse keren de Gentse Feesten afsloot, speelde hij bugel en trompet.

Als volwassene verhuisde hij naar de Kempen. In de periode dat de vrije radio’s ontstonden, deed hij zijn eerste ervaring als dj op bij Mi Amigo in Oud Turnhout. Zijn nomadenleven bracht hem later tot in het Spaanse Calpe. Daar had hij een job als ruitenwasser, maar de muziek was nooit ver weg. Zo kende hij veel succes als de vaste dj in een plaatselijk hotel.

Lees het hele verhaal maandag in Gazet van Antwerpen - Editie Zuid