Genieten van unieke tentoonstelling en optredens in kasteel Cleydael

Ter gelegenheid van Erfgoeddag mocht het grote publiek een kijkje nemen in kasteel Cleydael. Zowel de huidige eigenaar als de vorige bewoner en erfgenamen gidsten de geïnteresseerden door verleden en heden van dit eeuwenoude gebouw.

Het belang van de zorg voor roerend en immaterieel erfgoed werd zondag op een opvallende manier in de verf gezet door de cultuurdienst en de heemkring. Dat deden ze in kasteel Cleydael, een van de mooiste monumenten op Aartselaars’ grondgebied.

De organisatie kon rekenen op vijf gidsen die elk hun eigen verhaal over dit historische gebouw vertelden. Francois Leitner was als laatste bewoner van dit kasteel een van hen en bracht het verhaal over zijn periode in Aartselaar en in dit majestueuze gebouw. In enkele van de vertrekken waren originele voorwerpen, documenten en volksverhalen samengebracht.

Lees het hele verhaal maandag in Gazet van Antwerpen - Editie Zuid