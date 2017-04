Burgers verdelen 1,1 miljoen euro

Antwerpen - Zo’n 130 inwoners van het district Antwerpen hebben zich afgelopen weekend gebogen over de vierde burgerbegroting. Er werd in totaal 1,1 miljoen euro verdeeld.

Pas in oktober wordt duidelijk welke concrete projecten geld toegekend zullen krijgen, maar nu is wel afgebakend hoeveel geld er gaat naar de twaalf verschillende thema’s. Ondersteuning van het jeugdwerk en huiswerkbegeleiding krijgen allebei 154.290 euro. Voor het ondersteunen van vrijwilligers en de aanwerving ervan wordt bijna 138.000 euro vrijgemaakt. Voor interculturele projecten werd 117.000 euro toegekend. Voor de fietsvriendelijke straten wordt 104.373 euro opzij gezet, en voor langer thuis wonen 101.650 euro.

Voor de andere thema’s werden bedragen tussen de 23.000 (vorming en opleiding jeugd) en 92.500 euro (groen in straten) gereserveerd.

In mei en juni kunnen inwoners van het district Antwerpen projecten indienen binnen de gekozen thema’s. Op het burgerbegrotingsfestival in oktober wordt dan bepaald welke projecten geld krijgen om in 2018 te worden uitgevoerd.

Het is de vierde keer dat bewoners meebeslissen over de besteding van 10 procent van de jaarbegroting. Dit jaar is dat 1,1 miljoen euro.