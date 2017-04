De Lijn onderhandelt over nieuwe stelplaats aan luchthaven

Deurne - De Lijn is aan het onderhandelen over een terrein van drie hectare vlak bij de Luchthaven van Deurne, om daar de nieuwe stelplaats te huisvesten. Nu zit die nog op Zurenborg.

De exploitatievergunning van de stelplaats van De Lijn aan de Draakplaats vervalt in februari 2021, maar De Lijn wil liever al eerder verhuizen. De stelplaats is verouderd en voldoet niet meer aan de normen die tegenwoordig worden gesteld.

“We hopen snel stappen te zetten in het dossier en we zijn inderdaad aan het onderhandelen over een mogelijke nieuwe site op een bedrijventerrein in Deurne”, zegt Astrid Hulhoven van De Lijn. “Maar we houden ook andere opties open. Het is dus niet zo dat Deurne de enige optie is.”

De vergunning voor de stelplaats aan de Draakplaats werd vorig nog jaar met vijf jaar verlengd, tegen de zin van de buurtbewoners. Het af- en aanrijden van de bussen zorgt voor veel verkeer in de wijk. De actiegroep Leefbaar Zurenborg verzamelde vorig jaar 700 handtekeningen tegen de verlenging van de exploitatievergunning.

De Lijn had in eerste instantie een verlenging van twintig jaar gevraagd, maar die kwam er dus niet. Ondertussen is het afwachten hoe de onderhandelingen voor het terrein aan de luchthaven van Deurne verlopen.