Succeseditie van Antwerp 10 Miles met mooi lenteweer en bijna 40.000 lopers

Antwerpen - 39.200 lopers namen vandaag deel aan de 32e editie van de DVV Verzekeringen Antwerp 10 Miles & Marathon. Het frisse lenteweer met af en toe een straaltje zon zorgde voor ideale looptemperaturen. Het Antwerpse loopevenement van het jaar bracht ook 80.000 toeschouwers op de been.

De 10 Miles zelf was ook dit jaar veruit de populairste afstand, met 28.000 deelnemers. Met Yassine Rachik en Nina Lauwaert komen er wel twee nieuwe namen op de erelijst.

De marathon kende met 2.400 deelnemers een recordopkomst. De zege was voor de Oegandees David Cherop in 2u17:12. Bij de vrouwen schreef Mieke Dupont de marathon op haar naam met een chrono van 2u54:16. Bart De Wever liep voor het eerst in zijn leven een marathon en legde de 42,195 km af in 4u13:25.

Op deShort Runwaren ze met6.500 lopers. DeChiquita Kids Runverwelkomde2.300 kinderentussen 4 en 12 jaar voor een ‘fun run’ over 1,4 km.

Foto: kdm

Meer dan 71.750 euro

De Antwerp 10 Miles & Marathon stond helemaal in het teken van vier goed doelen. Dankzij de inzet van vier ambassadeurs (Katrien Verbruggen, Ali Khan, Karen van der Linden en Sven Dekoster) kon er 71.750 euro ingezameld worden voor SOS Kinderdorpen, Kom op Tegen Kanker, To Walk Again en Rode Kruis-Vlaanderen. Daarnaast zamelden heel wat bedrijven geld in voor nog tal van andere goede doelen.

“Deze 32e editie verliep zonder enig incident, zowel op het vlak van deelnemers als publiek en mobiliteit”, laat de stad Antwerpen weten. “De lokale politie Antwerpen had een groot aantal politiemensen zichtbaar en niet-zichtbaar ingezet voor het evenement. Daarnaast stond het Rode Kruis Vlaanderen met 112 hulpverleners, ziekenwagens en tal van mobiele ploegen paraat. Er waren ook meer dan 1.000 seingevers en medewerkers van de organisatie in de weer. Verschillende stadsdiensten zorgden ervoor dat na afloop van de wedstrijd de straten zo snel mogelijk gereinigd werden.”

Ongeveer 80.000 toeschouwers kwamen de lopers aanmoedigen.

Verkeer

Het parcours stuurde de lopers opnieuw door de Kennedytunnel, net als vorig jaar door de koker richting Nederland. Het verkeer komende uit Nederland ondervond geen extra hinder en het verkeer komende uit Gent werd omgeleid via de Liefkenshoektunnel, die op dat moment tolvrij was. Door een defect voertuig in de Liefkenshoektunnel richting Nederland, was er een tijdlang hinder. Er stond een tijdlang een lange file vanaf Beveren.

Ook de Waasland- en Bolivartunnel werden tijdelijk afgesloten. De binnenstad was autoluw gemaakt. De Lijn zette extra trams in om zo veel mogelijk lopers en supporters van en naar Linkeroever te vervoeren. Dankzij onder meer de gratis veerboten verliep ook het verkeer tussen rechter- en linkeroever vlot.

Vanaf nu kan elke loper van de Antwerp Marathon, Short Run en de Antwerp 10 Miles zijn of haar persoonlijke resultaten terugvinden. Het volstaat je naam in te geven via onderstaande pagina invulstrook. De volgende uren worden aan jouw persoonlijke ‘mypage’ ook video’s en foto’s toegevoegd.