Beke: “Islam is wel te verzoenen met westerse waarden”

‘De islam is sinds 1974 een erkende godsdienst in ons land en dus moeten we kijken hoe we die kunnen inbedden in onze samenleving’, zo reageert CD&V-voorzitter Wouter Beke in De Zevende Dag op de uitspraken van zijn partijgenoot Pieter De Crem, die ‘niet gelooft in een Europese islam’.

‘Ik geloof niet in een Europese islam. Het lijkt me nog altijd enorm moeilijk om de islam te laten sporen met westerse waarden.’ Die forse uitspraken in een interview met De Standaard leveren staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem een pak kritiek op, vooral van zijn jonge (allochtone) partijgenoten.

Voorzitter Wouter Beke, die als centrale gast in De Zevende Dag mocht komen vertellen of hij nog excuses verwachtte van staatssecretaris Zuhal Demir nadat ze CD&V een moslimpartij had genoemd (‘die bladzijde hebben we omgedraaid’), werd ook gevraagd naar een reactie op de uitspraken van zijn partijgenoot.

‘Als hij zegt dat er nog altijd haatpredikers actief zijn en dat een groot probleem is, dan heeft hij gelijk’, aldus Beke, die verwijst naar de ambities van minister van Justitie Koen Geens om het radicalisme in moskeeën aan te pakken. Maar in tegenstelling tot De Crem gelooft Beke wel in een ‘Europese islam’.

‘Ik ben trots op onze westerse waarden, gebaseerd op een traditie die meer dan 2.000 jaar oud is. Maar de islam is sinds 1974 een erkende godsdienst is in ons land, naast nog enkele andere godsdiensten. Het is onze taak om te onderzoeken hoe die verschillende godsdiensten kunnen worden inbed, of ingebed blijven, in onze samenleving’, aldus Beke. ‘Wie in ons land de islam wil belijden kan dat, maar alleen als het op een Europese leest geschoeid is.’

Meerwaardebelasting

Beke werd ook gevraagd naar de meerwaardebelasting waar zijn partij al lang op aandringt, maar waarvoor regeringspartner Open VLD deze week de deur heeft gesloten.

‘Ik heb vooral zitten kijken naar het betoog van Patrick Dewael in de kamer. Zijn partij zit als sinds 1999 in de regering, en dan komt hij zeggen dat we het meest belaste land ter wereld zijn, dat vond ik niet meteen een sterk betoog. Ook al omdat Oeso vorige week zei dat de belastingdruk in ons land net gedaald is.’

‘We hebben in de schoot van deze regering afgesproken om voorstellen te doen over de vennootschapsbelasting, over de meerwaardebelasting. Dat hebben wij gedaan, waar blijven de voorstellen van de anderen?’, aldus Beke.

Dat SP.A zijn partij een wisselmeerderheid voorstelt om het wetsvoorstel over de meerwaardebelasting te stemmen in het parlement wuift Beke weg. ‘Ik heb al een paar keer in een regering gezeten met socialisten, en dan vragen ze net om een clausule in te voeren opdat er geen wisselmeerderheid kan worden aangenomen.