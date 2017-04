Vijf tips om pijnlijke spieren te verwennen na de 10 Miles

Veertigduizend mensen liepen zondag mee met de 10 Miles en Antwerp Marathon in en rond de stad. Dat betekent dat er tegen vanavond velen met stramme en zeer pijnlijke spieren zullen zitten. Met deze vijf makkelijke tips, kan je het meeste leed al een beetje verzachten.

Neem een lang bad

Een warm bad helpt om je spieren te ontspannen, terwijl magnesium een hulpmiddel is om de pijn te verzachten. Leg wat badkristallen met magnesium in de kuip en gun je lichaam - vooral je benen - de tijd om rustig te bekomen. Ook wisseldouches kunnen soelaas bieden.

Boek een massage

De komende dagen zal je voelen dat je een flink eind hebt gelopen, het is dan ook geen overbodige luxe om vanaf twee dagen later een massage in te plannen. Kies voor een volledige lichaamsmassage om de meeste spanning uit je lichaam te drijven.

Schaf je een foam roller aan

Een foam roller is een brede rol uit een soort schuim, speciaal ontwikkeld voor sporters. Het is de bedoeling dat je jouw benen erover legt en zachtjes heen en weer rolt met het accessoire. Dit helpt om je spieren soepel te houden, de doorbloeding te verbeteren en te ontspannen. Rol niet meteen na de inspanning. Wacht een dag (of twee), dan voelt het aangenaam.

Blijf bewegen

Spierpijn verergert als je stilzit of ligt. Blijf de dagen na de intense loopsessie bewegen. Niet te intensief: een wandelingetje, zwemmen of yoga verlichten de pijn.

Let op je eten en drinken

Eet veel eiwitten in de dagen na een marathon om het herstelproces te bevorderen. Veel water drinken is ook aangewezen, zo voorkom je verzuurde spieren.