Linkeroever - Studio Brussel-presentatrice Linde Merckpoel heeft de marathon van Antwerpen uitgelopen in een sterke tijd. Ze finishte in 3u41:33, haar persoonlijk record.

Haar doel was finishen in minder dan 3 uur en 45 minuten en dat is dus gelukt. “Ik ben super blij”, vertelde ze bij haar aankomst aan onze videoreporter.

“Ik weet weer heel goed waarom ik voor de marathon van Antwerpen heb gekozen. Allemaal vrienden en familie die langs de kant van de weg stonden en dat maakt het echt spectaculair.”