NBA. Golden State wint ook derde duel tegen Portland, Grizzlies kloppen Spurs

De Golden State Warriors hebben zaterdag ook de derde wedstrijd tegen de Portland Trail Blazers in de eerste ronde van de play-offs van de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie NBA gewonnen. Onder leiding van Stephen Curry - goed voor 34 punten - maakten de Warriors een achterstand in het vierde kwart ongedaan, het werd uiteindelijk 113-119. Golden State staat op één zege van een plaats in de halve finales in de Western Conference.