Wenende renners bij pakkende minuut applaus in Luik voor overleden Scarponi

L'ensemble du peloton rend hommage à Michele Scarponi / the peloton paying tribute to Michele Scarponi before the start #LBL pic.twitter.com/Qpd1tFF37Q

De 103e editie van Luik-Bastenaken-Luik startte met een pakkend eerbetoon aan de pas overleden Michele Scarponi. De renners van Astana stonden op de eerste rij met een rouwband maar het ganse peloton was duidelijk aangedaan door het plotse overlijden van de amper 37-jarige Italiaan. Enkele renners lieten zelfs hun tranen de vrije loop...

Michele Scarponi overleed zaterdagochtend op 37-jarige leeftijd nadat hij tijdens een trainingsrit aangereden werd door een busje.

(lees verder onder enkele veelzeggende tweets van ter plekke)

The peloton shared a minute of applause ahead of #LBL in tribute to Michele Scarponi. @TeamSky riders showing their respect today pic.twitter.com/n2KKZn7HWQ — Team Sky ?? (@TeamSky) April 23, 2017

Today as we roll out for #LBL we all have Michele Scarponi in our thoughts. pic.twitter.com/KSm7qATnAz — BMC Racing Team (@BMCProTeam) April 23, 2017

A truly beautiful tribute to Scarponi... A lot of tears shed#LBL — Karen M. Edwards (@eddie_km) April 23, 2017

Van Avermaet: "Het was iemand van onze familie"

"Er was vanmorgen een bedroefde sfeer, ja", vertelde Greg Van Avermaet nog voor de start aan Sporza. "Het was iemand van onze familie, en in een peloton hangen de renners toch wel vaak dicht bij elkaar. Er worden veel woorden gewisseld, en Michele draaide ook al jaren mee, ik heb ook met hem korte gesprekken gehad. Het raakt je altijd dieper als je de mensen persoonlijk kent."

"Wij vertrekken ook elke morgen thuis bij onze familie, en als je dan zoiets leest... het is echt een droevig moment. Maar het zijn helaas dingen die kunnen gebeuren. Je hebt altijd een risico, maar dat is bij iedereen zo. Als jij naar je werk vertrekt, kan je ook een ongeluk hebben. We moeten daarbij stilstaan en zo veel mogelijk aan onze veiligheid werken. Maar ongelukken gebeuren natuurlijk, en het raakt je wel als het gebeurt met mensen die je kent."

"We zitten eigenlijk zonder bescherming op onze fiets, dus als we aangereden worden is het meestal serieus. We moeten natuurlijk eerst en vooral zelf aan onze veiligheid werken door zo veel mogelijk op het fietspad te rijden en wegen te kiezen waar minder verkeer is. Maar ook de automobilisten moeten rekening houden met ons, ook wij maken deel uit van de openbare weg."

De Gendt: "Het drukt je met je neus op de feiten"

"Zo'n ongevallen zijn altijd tragisch. Maar het drukt je wel met je neus op de feiten, dat dat ook bij jezelf kan gebeuren", was ook Thomas De Gendt duidelijk aangedaan. "Het is niets lichamelijk, maar zo'n ongeval in het verkeer kan iedereen overkomen. Het is heel erg wat er is gebeurd."

"Elke dag gebeurt het wel een paar keer dat er een auto op vijf centimeter van mijn elleboog langs me rijdt. Tijdens mijn carrière ben ik nog maar twee keer omvergereden, maar er is nog niets ergs gebeurd. Dat geluk heb ik, want het moet maar één keer echt fout gaan... als het je eigen schuld is omdat je bijvoorbeeld niet op het fietspad rijdt, geen voorrang verleent of door een rood licht rijdt, dan moet je de schuld op jou nemen. Maar het is al veel te vaak gebeurd wanneer ik zelf niet in fout ben. Dan moet je gewoon geluk hebben dat de mensen niet te dom zijn om je omver te rijden, want ik zit maar op een fiets en zij in een blikken doos. Dat wordt dikwijls vergeten en dan geven ze vaak de schuld aan ons, terwijl het 9 op de 10 keer niet aan ons ligt."

"Het gaat wel rond in het peloton. Het raakt ons niet direct als ploeg, hij is nooit mijn teamgenoot geweest. Maar het wielrennen is klein, we zijn maar met 500, 600 man en dan kom je elkaar wel vaak tegen. Dan ken je elkaar wel redelijk goed. Als dat iemand is die 'dicht bij jou staat', dan raakt dat ons allemaal wel. Maar straks is het koers en gaat het gewoon verder, dat is het jammere..."

Valverde: "Als ik win, schenk ik mijn prijzen aan de familie"

Ook topfavoriet Alejandro Valverde zat ermee in zijn hoofd: "De dood van Scarponi is dan ook een zware klap... Als ik win vandaag bezorg ik alle prijzen die ik krijg aan zijn familie."

Tankink: "Dan gaat toch even door je hoofd om er mee te stoppen"

"Toen ik het nieuws hoorde, schrok ik er enorm van", bekende de Nederlander Bram Tankink. "Het is heel zwaar nieuws. We zijn allemaal wielrenners, we zitten elke dag op onze fiets en dan gebeurt zoiets. Dat maakt het wel heftig. Hoe vaak denken wij niet 'oef, dat ging net goed'? Het gebeurt zo veel, en dan gaat het mis. Dat treft ons allemaal, daarom is de schok ook zo groot."

"Fietsen is altijd gevaarlijk geweest, maar op zo'n moment besef je dat opnieuw. Michele was 37 jaar, hij laat twee kinderen en zijn vrouw achter met iets wat je dagelijks doet. Michele was een geliefde renner, een heel goed renner ook. Als je zag hoe hij vorig jaar Vincenzo Nibali ondersteunde in de Ronde van Italië... iedereen kent hem. Dat brengt nog een extra schok teweeg. Of ik niet denk aan stoppen als ik zoiets hoor? Dat gaat wel even door je hoofd, ja. Mijn vrouw was er ook heel erg van geschrokken. Ik ben al 16 jaar profrenner en heb ook al veel meegemaakt, we herinneren ons ook nog allemaal wat er met Wouter Weylandt is gebeurd. Je moet daar wel snel over geraken, want anders kan je helemaal niet meer fietsen. Maar het is toch goed om er even bij stil te staan."

Prudhomme: "We zijn allemaal in shock"

Zaterdag was Astana de vijfde ploeg die op het podium zou verschijnen maar de renners beslisten toen om het overlijden van hun teammaat in de intimiteit van het hotel te verwerken en niet af te zakken naar Luik. Op het moment dat zij op het podium moesten verschijnen, werden beelden geprojecteerd van Scarponi, was er een minuut stilte en volgde ook een applaus uit respect voor de renner.

“Het is normaal dat Astana er niet was op de presentatie”, verklaarde Tourbaas Christian Prudhomme van ASO, organisatie achter Luik-Bastenaken-Luik. “We zijn natuurlijk allemaal in shock. Zo’n nieuws hakt er altijd diep in en raakt de wielerwereld. Hij was een renner die op veel appreciatie kon rekenen in het peloton, die graag gezien was. Hij won nog een rit de voorbije week in de Tour of the Alps, iedereen zag die mooie beelden. Gisteravond postte hij op Twitter nog een foto met zijn kinderen. Wij willen ons medeleven betuigen aan de familie. Het is nieuws waar je niet onbewogen bij kan blijven. Een renner die tijdens een training verongelukt. Dat doet pijn en het herinnert er nog eens aan hoe kwetsbaar renners zijn. Dit vraagt misschien wel om nog eens een signaal, een teken om een campagne te lanceren om renners en elke fietser beter te beschermen.”