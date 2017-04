Kunstenaar verwerkt plasticafval in beeld van 40 ton

Laakdal - Met zijn twaalf meter hoogte en 40 ton aan gewicht is ‘Protected Paradise’ van kunstenaar Koen Vanmechelen de blikvanger op de Biënnale van Venetië. ECO-oh! in Laakdal zette het imposante werk in elkaar.

Twee in elkaar vervlochten bronzen bomen, boven een immens marmeren ei van 12 ton, dragen een grote bronzen kippenklauw van 9 ton, die vasthangt aan een 9 meter hoge kooi van verwerkt plastic. Daarop rust een tweede ei uit glasvezel. Het geheel is omgeven door gigantische glasbrokken. Dit vormt samen Protected Paradise van de wereldberoemde Belgische ‘kippenkunstenaar’ Koen Vanmechelen, dat vrijdag vanuit Laakdal richting Venetië is verscheept. Daar krijgt het tijdens de Biënnale van mei tot november een plaatsje in de tuin van Palazzi Franchetti op de oever van het Canal Grande.

Het bedrijf ECO-oh! verwerkt in Houthalen het huis-aan-huis opgehaalde plasticafval dat niet in de PMD-zak thuishoort tot nieuwe bouwelementen voor onder meer zitbanken. Zaakvoerder Koen Verhaert rekent even uit hoeveel plasticafval in de kooi verwerkt is. “Een roze zak met plasticafval die de burger op zijn stoep zet, bevat 2 kilo plastic. We hebben 4 kilo nodig om te recycleren tot een meter profiel. Omgerekend bevat de kooi zowat 200 meter profielen, of 800 kilo afval. Met een gemiddelde van 8 kilo opgehaalde restplastic per inwoner per jaar zou je kunnen zeggen dat we het jaarverbruik van honderd mensen in het kunstwerk hebben geïntegreerd.”

Zo moet het afgewerkte Protected Paradise er in Venetië uitzien. Foto: Koen Vanmechelen