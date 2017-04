Buren niet te spreken: “Kaalkap leidt tot kerkhof”

Mortsel - Enkele buren van de Elf-Julistraat zijn niet te spreken over het kappen van tal van bomen in de groene zone naast het skatepark daar. “Jammer. Er is al zo weinig groen in Mortsel-Dorp.”

Jan Flies verstuurde na de kap, die half deze week werd voltooid, meteen een schrijven naar de technische dienst. Het contact met één van de verantwoordelijken zorgde evenwel niet voor de gehoopte antwoorden.

Als we hem treffen aan de gevelde bomen, samen met buur Willy De Keuster, is hij er nog altijd het hart van in. “Er zouden aankondigingsborden hebben gestaan. Maar die hebben we niet gezien. Anders hadden we meteen bezwaar aangetekend”, zeggen de twee. “De reden zou zijn dat één van de bomen een gevaar vormde voor een naburige woning. Volgens ons wel heel vergezocht. We vinden het erg spijtig dat al die gezonde bomen moeten wijken. Zij waren niet ziek of zo hé. Er verdwenen de voorbije jaren al zo veel prachtige bomen: in de Lepelstraat, Floralaan, Wouwstraat en op de Liersesteenweg. Moet dat nu echt? Wij hebben zo gevochten voor deze mooie, groene open ruimte in de Elf-Julistraat. We staan vandaag machteloos. De kaalkap zorgt hier zowaar voor een kerkhof. Alweer verdwijnt een stukje groen. En waarom? Was er dan geen andere oplossing dan te kappen? Het duurt zeker 40 tot 50 jaar voor andere exemplaren om opnieuw zo groot te worden. Wij vragen ons af of Mortsel op termijn dan echt een stenenstad moet worden?”

Schepen voor Openbaar Groen, Steve D’Hulster (sp.a), bevestigt dat de motivatie voor de boomkap wel degelijk ter plaatse heeft uitgehangen. Na zich te hebben geïnformeerd bij zijn diensten geeft hij nog het volgende mee: “Er zijn vijf dennen, sparren en een esdoorn geveld. Enerzijds uit veiligheidsredenen: de bomen begonnen erg scheef te hangen. Anderzijds om aan de andere loofbomen in dat bosje de kans te geven om te kunnen doorgroeien”, besluit schepen Steve D’Hulster.