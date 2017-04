Eerste marathon van De Wever: bloednerveus aan start, halfweg keuvelend

Op de Thonetlaan op Linkeroever is om 9 uur de DVV Verzekeringen Antwerp Marathon van start gegaan. De meeste aandacht ging daarbij naar Bart De Wever die zijn allereerste marathon loopt.

De Antwerpse burgemeester was duidelijk erg zenuwachtig. “Niet zo goed”, antwoordde De Wever op de vraag hoe het met de zenuwen was gesteld...en weg was hij.

Na 1u01min had de burgemeester zijn eerste 10 km achter de kiezen. Rond 11.25 uur was de burgemeester halfweg de marathon en kon hij nog zelfs ‘keuvelen’ met een andere loper.

Foto: MF

Foto: MF

A12. Foto: MF

Wilrijk. Foto: MF