Heist behoudt kans op behoud na zege in Geel

Heist behoudt nog een kleine kans op het spelen van de eindronde. Door een late goal van Youssef Challouk en het gelijkspel van Dender tegen Hamme bedraagt de kloof tussen Dender en Heist twee punten. Als Heist volgende zaterdag wint tegen Hasselt en Dender doet dat niet tegen Seraing dan is de vierde plaats voor Heist. Seraing is door het gelijkspel tegen WS Brussels uitgeschakeld voor de vierde plaats.

In Geel speelde Heist allerminst een goede eerste helft. Eén hoogtepunt voor de rust: het prachtige doelpunt van Kristiaan Haagen. Hij schoot een bal magistraal in de bovenhoek na ruim een kwartier spelen. Na de pauze werden de bezoekers sterker. Toch was het wachten tot het slotkwartier voor Heistse doelpunten. De ingevallen Kabeya koos de verste hoek uit om de gelijkmaker te scoren.

De partij leek op een draw te zullen eindigen, tot diep in blessuretijd Youssef Challouk met de hulp van een zwak acterende keeper Jeurissen de 1-2 tegen de netten schoot. Bij Heist verscheen Daimy Deflem na maanden afwezigheid nog eens aan de aftrap. Pech voor Deflem, hij pakte in de tweede helft een gele kaart. Zijn derde en hij mist op die manier de slotmatch tegen Hasselt. Beter nieuws voor Roel Tambeur, die zat door het forfait van WS Brussel twee weken geleden nu pas zijn schorsing uit. Hij kan volgende week wel weer opnieuw aantreden.