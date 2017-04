Noord-Korea richt vizier op nieuw land: “Jullie tekenen een zelfmoordpact”

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is duidelijk niet van plan om met zich te laten sollen. Hij uitte al verschillende keren bedreigingen ten aanzien van de Donald Trump en Verenigde Staten maar nu moet ook Australië eraan geloven.

Begin deze week zei de Australische minister van Buitenlandse Zaken Julie Bishop dat het nucleaire wapenprogramma van Noord-Korea “een serieuze bedreiging is voor Australië tenzij het een halte toegeroepen wordt door de internationale gemeenschap”.

Met die uitspraak konden de Noord-Koreanen duidelijk niet lachen. “De Australische buitenlandminister heeft heel wat quatsch verkocht over onze Democratische Republiek”, laat een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken weten via het staatspersbureau KCNA. “Als Australië volhoudt om de Verenigde Staten te volgen en de Democratische Republiek van Noord-Korea probeert te dwarsbomen, tekent het een zelfmoordpact. Het komt dan namelijk binnen het bereik van een nucleaire aanval.”

“De Australische buitenlandminister denkt dus beter twee keer na over de gevolgen van haar uitspraken alvorens het ego van de VS te strelen. Het is een aanval op de vrede en Noord-Korea moet zich kunnen verdedigen. Het vijandige beleid van de VS van nucleaire dreigingen en afpersing ligt net aan de basis van de spanningen in onze regio”, klinkt het.

De Verenigde Staten voeren tijdens deze periode altijd samen met Zuid-Korea militaire oefeningen uit nabij Korea. Kim In-ryong, een vertegenwoordiger van Noord-Korea binnen de Verenigde Naties, reageerde daarop door te stellen dat die oefeningen de “grootste agressieve oorlogsoefeningen ooit” zijn. “Er kan op ieder moment een grote nucleaire oorlog uitbreken. Noord-Korea is klaar om te reageren op eender welke soort oorlog die de VS initieert”, zei hij toen.

“Wij willen veranderingen zien”

Die waarschuwingen kwamen er nadat Mike Pence, de vice-president van de VS die momenteel op bezoek is in Australië, verklaarde dat president Donald Trump vastberaden is om nauw samen te werken met Japan, Zuid-Korea, ‘alle bondgenoten in de regio’, en China. Ook de denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland maakt daar deel van uit. Zo zou het Amerikaanse leger bijvoorbeeld overwegen om Noord-Koreaanse testraketten uit de lucht te schieten.

Nog volgens Pence is het geduld van Trump over de regio op. “We willen veranderingen zien. We willen zien dat Noord-Korea het roekeloze pad richting de ontwikkeling van nucleaire wapens verlaat. Ook het blijvende gebruik en het testen van ballistische raketten is onaanvaardbaar.” Trump zelf voegde daar tijdens een persconferentie op het Witte Huis aan toe dat “Noord-Koreaans leider Kim Jong-un ‘zich moet gedragen’”.