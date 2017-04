Port of Antwerp Giants wint van Luik en fonkelt stevig op de tweede plaats

Port of Antwerp Giants liet zich niet verrassen tegen rode lantaarn Luik. De havenploeg fonkelt door het verlies van Brussels in Bergen tevens nog steviger op de tweede plaats. De selectie van coach Roel Moors telt immers, met nog vijf speeldagen in de reguliere fase op de affiche, twee overwinningen meer dan de club uit de hoofdstad.

In het eerste kwart liepen de Giants via Ryan Anderson en Kevin Punter weg naar 18-4. Luik liet niet begaan en milderde naar 24-15. Via driepunters van Stéphane Moris en korven Lorenzo Giancaterino kwam Luik terug naar 28-25 en 34-32. De Giants werden wakker, pakten met een 11-0 (45-32) uit en via een niet missende Ryan Anderson en Demitrius Conger ging het naar een 52-38 bonus halfweg.

In de tweede helft kwam ook Jason Clark los (66-46) en ging het tegen stilgevallen Luik via Demitrius Conger, Ryan Anderson en een bom en blockshot van Thibaut Vervoort naar 75-49. In het slotkwart bezigde coach Roel Moors alle Antwerpse jongeren en denderden de Giants door naar 81-54 en afgetekende winst.

Port of Antwerp Giants: (31 op 65 shots, waarvan 7 op 24 driepunters, 17 op 21 vrijworpen en 17 fouten) CLARK 6-7 , PUNTER 7-7, MARCHANT 0-3, ANDERSON 17-4, WARE 4-0, Beghin 2-0, Smith 4-4, Conger 12-4, Mwendanga 0-2, Vervoort 0-3, Rogiers 0-0

Luik: (25 op 51 shots, waarvan 7 op 18 driepunters, 8 p 10 vrijworpen en 22 fouten -) HERTAY 3-2, GIANCATERINO 8-0, SWEETNEY 4-3, PENNICK 1-5, FIELDS 4-6, Simpson 4-0, Hazard 2-2, Moris 12-5, Kamen 0-4, Hazard 0-4, Potier 0-0

Kwarts: 24-15, 28-23, 21-11, 13-16