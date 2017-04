Nadal: “Fout van ref heeft Goffin niet geholpen, maar was ook niet beslissend”

Ook Rafael Nadal kwam zaterdag even terug op de fout die umpire Cédric Mourier maakte in de wedstrijd tussen de Spanjaard en David Goffin. “Dat heeft David natuurlijk niet geholpen, maar het was nu ook weer niet zo dat het beslissend zou geweest zijn”, oordeelde Nadal, die zich met een 6-3, 6-1 zege voor de elfde keer in zijn carrière voor de finale van het Masters 1.000 van Monte-Carlo plaatste. Zondag gaat hij voor zijn tiende titel op het gravel in het prinsdom.

In de eerste set kwam Goffin door een foute beslissing van de umpire niet 2-4 voor. Nadal sloeg de bal een tiental centimeter buiten, maar Mourier oordeelde op basis van een andere afdruk dat de bal wel degelijk binnen was, tot consternatie van Goffin en het publiek. Nadal kreeg zo de mogelijkheid om tot 3-3 terug te komen.

Foto: Photo News

“Als de scheidsrechter naar beneden komt om te zeggen dat de bal binnen was, heb ik daar weinig tegen in te brengen”, aldus Nadal. “Daar is de scheidsrechter er net voor. Ik kon moeilijk zeggen dat ik de bal buiten geslagen had, ik stond er te ver vanaf om dat te beoordelen. Als zich zoiets langs mijn kant van het net voordoet, zal ik uiteraard de scheidsrechter helpen. Ik ben altijd een correcte speler geweest.”

“Ik begrijp dat de situatie voor David lastig was, maar we gaan hier toch niet beweren dat een punt bij 2-3 in de eerste set alles verandert. Het is geen voetbal, hoor. In tennis spelen we veel punten. Natuurlijk weet je nooit wat er bij 2-4 gebeurd zou zijn, maar ik zag het sowieso wel goed komen. Bij 2-3 en 0-40 achter ben ik agressiever gaan spelen. Tot dan was Goffin de betere speler en het was nodig dat ik iets veranderde.”