Britse veteraan John Whitaker wint Grote Prijs Antwerpen

Antwerpen - De 57-jarige Brit John Whitaker heeft zaterdag aan de Antwerpse dokken met JB’s Hot Stuff de Grote Prijs jumping van Antwerpen op zijn naam geschreven. Amazone Gudrun Patteet zorgde met een zevende plaats voor de beste Belgische prestatie.

In een tweede ronde met elf combinaties deed de Duitser Daniel Deusser met Cornet d’Amour, de 14-jarige ruin waarmee hij in 2014 in Lyon de finale van de Wereldbeker won, een ernstige poging om zijn Belgische patron, Stephan Conter van Stephex Stables, op eigen bodem een overwinning te bezorgen. Als vierde gestarte combinatie zetten zij een foutloze ronde neer in 37.57. Onmiddellijk daarna presteerde de Engelse combinatie Michael Whitaker/JB’s Hot Stuff nog beter met een nulronde in 37.20. Niemand zou daarna nog beter doen.

Gudrun Patteet was met de 11-jarige ruin Pebbles de enige van de drie Belgische duo’s die in Ronde 2 foutloos kon blijven. Hun tijd van 39.33 was goed voor een zevende plaats. Olivier Philippaerts met Legend of Love en Niels Bruynseels met Cas de Liberté stootten beiden een bak af en eindigden zo op een respectievelijke tiende en elfde plaats.