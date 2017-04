Ouderwetse finale in het volleybal: Roeselare kijkt Maaseik in de ogen

In de eerste klasse van het volleybal krijgen naar aloude traditie een finale tussen de twee tenoren. Roeselare won overtuigend met 3-0 van Menen en plaatste zich daarmee voor de finale van de Play-offs. Maaseik, dat al zeker was van een finaleplaats, nam een snipperdag en ging met 3-1 onderuit in Antwerpen. In het derde duel van de avond klopte Aalst makkelijk Haasrode Leuven, met 3-0.