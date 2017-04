Lokeren kan eindelijk winnen in Play-off 2

KSC Lokeren heeft zijn eerste driepunter in de Play-offs beet. De Waaslanders overtuigden niet tegen Roeselare, maar toonden zich voor de pauze enorm efficiënt. Goals van Tom De Sutter en Mijat Maric in de eerste helft volstonden voor een 2-1 zege.

Runar Kristinsson verraste door Enoh op de rechtsachter te posteren, maar die zet pakte goed uit. Lokeren begon goed met een kans voor Ninaj, maar Biebauw had een goede reflex in huis. De bezoekers kwamen dan beter in de wedstrijd en kregen zelfs de betere kansen. Kheli omspeelde Verhulst, maar die kon de inzet van de middenvelder nog keren. Lokeren moest de wedstrijd ondergaan, maar halfweg de eerste helft klom het wel op voorsprong, via Maric. De Sutter verlengde een hoekschop en de verdediger tikte aan de tweede paal binnen. Het gaf de thuisploeg de nodige ademruimte en De Sutter scoorde ook, maar zag voor een voorafgaande duwfout de treffer afgekeurd worden.

Het bleek slechts uitstel, want iets voorbij het halfuur stond er toch 2-0 op het scorebord. De Ridder verstuurde een heerlijke pass naar Hupperts, die De Sutter bediende en de spits werkte simpel af. Roeselare speelde een aardige eerste helft, maar ging dus met een dubbele achterstand de rust in.

Lokeren had duidelijk goede moed geput uit de ietwat onverdiende voorsprong. Het startte met aanvallende intenties aan de tweede helft, maar zakte na een tiental minuten weg. Kristinsson greep in met een dubbele wissel op het uur, maar dat had niet het gewenste effect. Twintig minuten voor tijd was daar opeens de aansluitingstreffer van Roeselare. Enoh, nochtans aan goede partij bezig, verlengde ongelukkige een voorzet en Brouwers dook de bal in doel: 2-1.

De West-Vlamingen hervonden hun moed en gingen op zoek naar een punt, maar de beste kansen in het slot waren voor Lokeren. Ofkir had de beslissing aan de voet, maar stuitte op Biebauw. Niet veel later was daar Hupperts, die alleen voor de kooi van de Roeselare-doelman stond, maar hij schoot onbesuisd over. In de slotseconden haalde Lokeren wel opgelucht adem, toen Grisez een schijnbaar niet te missen kans over werkte. Lokeren wint zo een eerste keer in de Play-offs, met 2-1.