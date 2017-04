Ding Junhui met hakken over de sloot naar kwartfinale tegen O’Sullivan op WK snooker

Ding Junhui heeft zich zaterdag in het Crucible Theatre van Sheffield voor de kwartfinales van het wereldkampioenschap snooker geplaatst. Van een leien dakje liep dat niet. In een Chinees onderonsje met Liang Wenbo (WS-13) kwam de nummer vier van de wereld met de schrik vrij en won hij met het kleinste verschil: 13-12.

Ding had vrijdag in de eerste sessie een 6-2 voorsprong opgebouwd en stond na de tweede nog 9-7 voor. Zaterdag boog Liang met breaks van 58, 98 en 61 zijn achterstand echter meteen in een 9-10 voorsprong om. Beide 30-jarige Chinezen wonnen vervolgens telkens om beurt een frame, zodat Liang bij 11-12 als eerste op één spelletje van de zege kwam. Met breaks van 132 en 70 redde Ding alsnog zijn vel.

In de kwartfinales (best of 25) wacht de vicewereldkampioen van vorig jaar een clash met vijfvoudig wereldkampioen Ronnie O’Sullivan (WS-12). Die schakelde zaterdagochtend Shaun Murphy (WS-5) met 13-7 uit. De 41-jarige Engelsman startte met een 10-6 voorsprong aan de slotsessie en won daarin meteen het eerste spel met een 67 break. Het volgende spel moest “The Rocket” ondanks een 52 break aan Murphy laten, maar daarna tikte hij reeksen van 111 en 55 weg voor een vlotte zege.

Het wordt de zeventiende confrontatie tussen O’Sullivan en Ding. Van de vorige zestien won O’Sullivan er tien en Ding drie. In de Premier League speelden de twee drie keer gelijk. O’Sullivan won ook de jongste vijf duels, het laatste in de halve finales van het Champion of Champions 2014. De laatste keer dat Ding O’Sullivan wist te verslaan dateert al van november 2011.

“Ik heb al een paar keer tegenover Ronnie gestaan en deze keer wil ik mijn beste snooker tonen”, blikte Ding vooruit. “De reden dat ik train is omdat ik zo goed mogelijk wil spelen tegen mijn helden. Ik wil weten hoe goed ik het er vanaf kan brengen. Het is een test voor mezelf. Pas als je speelt tegen iemand als Ronnie, weet je hoe goed je zelf bent.”