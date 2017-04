Man aangehouden voor moord op vrouw in Komen

Ere / Saint-Maur / Tournai / Orcq / Esplechin / Froyennes / Froidmont / Willemeau / Ramegnies-Chin / Templeuve / Chercq / Blandain / Hertain / Lamain / Marquain / Gaurain-Ramecroix / Havinnes / Beclers / Thimougies / Barry / Maulde / Vaulx / Vezon -

De man van de vrouw van wie het levenloze lichaam op 10 januari werd gevonden in Komen (Henegouwen), is vrijdagavond onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Dat is zaterdag vernomen van de procureur des Konings van Doornik-Bergen. De echtgenoot ontkent wel de feiten die hem ten laste worden gelegd.