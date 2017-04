Nieuw meldpunt voor eikenprocessierupsen

Geel - Het seizoen van de eikenprocessierups is aangebroken. In een aantal gemeenten veroorzaken deze rupsen heel wat hinder. Als er risico voor de volksgezondheid aangetoond kan worden, mag de eikenprocessierups op strikte voorwaarden bestreden worden met het bacteriepreparaat Bacillus thuringiensis.

Nieuw is de interactieve (verspreidings)kaart van de provincie Antwerpen met een beter en actueel overzicht van de aanwezige nesten. Burgers kunnen de eikenprocessierupsen melden via een app op hun smartphone.

De lente is in het land, en dat betekent ook dat de eikenprocessierupsen binnenkort weer uit hun eitjes sluipen. De rupsen zijn in bezit van irriterende brandharen die brandwonden op de huid en schade aan de ogen en luchtwegen veroorzaken. Ze groeien later wel uit tot mooie onschuldige nachtvlinders vandaar dat de provincie een zeer voorzichtig bestrijdingsbeleid hanteert.