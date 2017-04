Borgerhoutse bewoners ‘gegijzeld’ door plotse werken

Borgerhout - Bewoners en handelaars van de Stenenbrug in Borgerhout zitten met de handen in het haar. Afgelopen dinsdag begonnen er plots nutswerken in de straat, maar daar werden ze pas woensdag van op de hoogte gebracht. Verschillende bewoners kunnen met hun wagen de garage niet meer uit en zitten al een paar dagen ‘gegijzeld’.

De werken aan onder meer de riolering in de straat zorgt ook voor veel hinder voor de handelaars in de straat. Niet alleen komen er minder klanten over de vloer, bij de werken raakte ook de buis van een waterleiding beschadigd, vertelt een handelaar op ATV.

Bij de verantwoordelijke aannemer was vandaag nog niemand bereikbaar voor commentaar. De werken zouden nog tot 5 mei duren.