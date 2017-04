Beachvolleyterrein reserveren

Geel - Wat krijg je als je een straaltje zon, een plein met strandzand en een volleybal mengt? Beachvolleybal!

Op de sportterreinen van De Leunen kan je van mei tot en met september twee beachvolleybalvelden reserveren. Een beachvolleyterrein moet je niet op voorhand reserveren, maar het kan wel. Als je reserveert, ben je zeker dat je kunt spelen. Reserveren kan op http://reservaties.geel.be en is gratis.

Als je een beachvolleyterrein wil reserveren via het internet, dan moet je je eerst registreren. Weet je niet of je al geregistreerd bent? Als je je rijksregisternummer invult terwijl je al geregistreerd bent, dan laat het programma weten dat er al een account is met dat rijksregisternummer. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat je ooit een abonnement kocht bij het zwembad.