Met je kids op reis? Vraag tijdig een kids-ID aan!

Geel - De zomervakantie is in aantocht en je hebt misschien een reis gepland. Reis je naar het buitenland dan hebben je kinderen een kids-ID nodig. Een kids-ID is een reisdocument voor kinderen onder de twaalf jaar en is in de meeste Europese landen en in enkele niet-Europese landen geldig.

De aanvraag gebeurt door een van de ouders die het ouderlijk gezag uitoefent. Als de ouders niet meer samenwonen, volstaat het dat één van de ouders het minderjarig kind begeleidt. Na ongeveer drie weken krijg je per post een pin- en pukcode toegestuurd waarmee je de kaart kan afhalen. Het is absoluut noodzakelijk dat je kind aanwezig is bij de aanvraag van de kaart. Bij de afhaling moet je kind niet aanwezig zijn. Voor de aanvraag van de kids-ID breng je je eigen identiteitskaart, eventueel de oude kids-ID en een pasfoto mee. De voorwaarden voor de pasfoto zijn:

foto is maximaal 6 maanden oud

het aangezicht moet 70 tot 80% van de oppervlakte van de foto innemen

neutrale gelaatsuitdrukking en gesloten mond (geen gefronste wenkbrauwen, tanden niet zichtbaar en geen glimlach)

het aangezicht moet volledig zichtbaar zijn, zonder accessoires behalve om medische of godsdienstige redenen. De ogen, de kin en de gezichtsomtrek moeten zichtbaar zijn.

witte achtergrond

hoofd niet gekanteld en recht naar voren, schouders rechtop, recht voor het objectief

Een kids-ID kost 6,30 euro bij een gewone procedure. Bij een spoedprocedure lopen de kosten op tot 188,30 euro. Reis je met een minderjarig kind buiten Europa, dan heb je een internationaal paspoort nodig.