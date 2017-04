Lukaku komt niet tot scoren, West Ham en Everton delen de punten na flauwe partij

Brussel - Everton heeft zaterdagnamiddag 0-0 gelijkgespeeld op het veld van West Ham United. Romelu Lukaku, die in zijn vorige negen duels tegen West Ham telkens scoorde, en Kevin Mirallas stonden in de basis bij de bezoekers. In een flauwe partij kon geen van beide ploegen echt het verschil maken.

Lukaku en Mirallas, die na 72 minuten naar de kant werd gehaald, kwamen amper in het stuk voor. Everton staat op vier speeldagen van het einde met 58 punten op de zesde plaats in de Premier League.

Nog in Engeland is Watford zaterdag met 2-0 de boot ingegaan op bezoek bij Hull City. The Tigers wonnen dankzij doelpunten van Lazar Markovic (62.) en Sam Clucas (72.). Bij Watford kwam Christian Kabasele niet van de bank. Watford blijft zo 10e met 40 punten.