Zwitserland en Wit-Rusland houden mekaar in evenwicht in halve finales Fed Cup

Zwitserland en Wit-Rusland staan zaterdag na afloop van de eerste dag 1-1 gelijk in de halve finales van de Fed Cup tennis.

In de Wit-Russische hoofdstad Minsk opende Aliaksandra Sasnovich (WTA 96) de debatten met een zege in drie sets (6-3, 5-7 en 7-5) tegen Viktorija Golubic (WTA 54). In het tweede enkelspel kwam Zwitserland langszij dankzij een zege in twee sets (6-4 en 7-5) van Timea Bacsinszky (WTA 22) tegen Aryna Sabalenka (WTA 125). De overige twee enkelspelen en het dubbelspel worden zondag afgewerkt.

In de andere halve finale nemen de Verenigde Staten en Tsjechië het in Florida tegen mekaar op.