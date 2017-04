Dylan Teuns na derde plaats in Waalse Pijl: “Trots op beschermd statuut in Luik”

Samuel Sanchez is de kopman bij BMC, maar Dylan Teuns mag zondag na zijn derde plaats in de Waalse Pijl eveneens op een vrije rol rekenen in Luik-Bastenaken-Luik. “Ik krijg het vertrouwen van de ploeg”, verklaarde de 25-jarige Vlaams-Brabander zaterdag bij de teampresentatie in Luik.

“Sanchez is de uitgesproken kopman omdat Luik een koers is die hem ligt en hij in goede vorm verkeert. Greg Van Avermaet is natuurlijk ook kopman. Hij heeft al zoveel bewezen en ik krijg een vrije rol. We zijn met drie jongens die een beschermd statuut hebben. Ik ben wel trots dat ik daar bij ben. Het geeft me geen stress, integendeel, het geeft me vertrouwen. Die derde plaats van woensdag draagt er ook wel toe bij dat ik met geloof in eigen kunnen start. Ik ga gewoon mijn eigen koers rijden.”

Kwiatkowski stelde dat Valverde in de Waalse Pijl de zege op een dienblaadje cadeau kreeg door met hem naar de Muur van Hoei te rijden. “Tja, ik zou het niet anders gedaan hebben”, stelt Teuns. “Ik ben ook zo’n type renner, iemand met een explosief eindschot. Ik ben ook gebaat bij lang wachten. Ik ben nog niet zo sterk als Valverde, maar ik heb nog veel groeimarge. Dat ik nu al derde werd, geeft me hoop. Het sterkt me in de overtuiging dat ik in de toekomst nog beter kan doen.”

Wat is dan zijn doel zondag? “Ik blijf met de voetjes op de grond. Ik zit goed in mijn vel en wil graag opnieuw een mooi resultaat. Ook nu ben ik van plan om gewoon te wachten, niet meteen vroeg in het offensief te gaan. De meeste winnaars van Luik-Bastenaken-Luik zijn een stukje ouder dan ik. Voor mij moet niets. Ik heb nog tijd om te leren, te groeien, te kijken. We zien wel waar ik eindig, al ga ik er wel alles aan doen om zo kort mogelijk te eindigen.”