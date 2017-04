Lokaal Steunpunt Vrijwilligerswerk is verhuisd naar Mechels Begijnhof

Leerlingen strijden voor beste schrijnwerker in 'Vlaamse Houtproef'

Regio Méér dan 800 leerlingen die de richting hout of schrijnwerkerij volgen namen donderdag in 63 scholen in Vlaanderen deel aan ‘de Vlaamse houtproef’. Ook in het Sint-Janshof in Mechelen sloegen de stude... Lees verder