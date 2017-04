Van Uytvanck onderuit in Fed Cup, België meteen op achterstand tegen Rusland

Alison Van Uytvanck (WTA 132) heeft zaterdag in de Russische hoofdstad Moskou het openingsduel in de Fed Cup-ontmoeting tussen België en favoriet Rusland in de barrages om promotie naar Wereldgroep I tegen Elena Vesnina (WTA 15) in twee sets verloren. Na 1 uur en 20 minuten minuten stond er 6-3 en 6-4 op de tabellen.

Van Uytvanck miste in haar eerste duel ooit tegen Vesnina haar start volledig in de eerste set en stond in een mum van tijd al 4-0 achter. Nadien herstelde de 23-jarige Vlaams-Brabantse enigszins het evenwicht en kwam ze terug tot 4-3, het sein voor Vesnina om nog even door te duwen en het met 6-3 af te maken. In set twee kwam Van Uytvanck dankzij een vroege break 0-2 voor, Vesnina trok dat al even snel weer recht door er 4-3 van te maken. Even later had ze slechts één setbal nodig om de tweede set met 6-4 in haar voordeel te beslissen.

In het tweede enkelspel staan Belgiës nummer een Elise Mertens (WTA 66) en Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 16) tegenover mekaar. Ook dat is de eerste onderlinge confrontatie tussen beide speelsters. Zondag staan in de Small Sports Arena ‘Luzhniki’ in Moskou (gravel, indoor) de twee resterende enkelontmoetingen (Mertens vs Vesnina en Van Uytvanck vs Pavlyuchenkova) op het programma, gevolgd door het afsluitende dubbelspel (Anna Blinkova/Daria Kasatkina vs An-Sophie Mestach/Maryna Zanevska). De opstellingen kunnen nog wijzigen.

Foto: BELGA

Rusland en België treffen elkaar in de barrages om promotie naar Wereldgroep I. De selectie van Dominique Monami kwalificeerde zich voor de barrages door twee maanden geleden in de eerste ronde van Wereldgroep II met 1-3 te winnen in Roemenië. Het is van 2012 geleden dat de Belgische Fed Cup-ploeg deel uitmaakte van Wereldgroep I, waarin de acht beste landen van de wereld zijn verzameld.

België leidt met 3-1 in de onderlinge confrontaties met Rusland. Het laatste duel dateert van 2006, toen het België van Kim Clijsters en Justine Henin met 3-2 aan het langste eind trok.

De Belgische kapitein Dominique Monami kan niet rekenen op Yanina Wickmayer (WTA 73) en Kirsten Flipkens (WTA 93). Zij pasten voor de ontmoeting. Svetlana Kuznetsova, met haar negende plaats op de WTA-ranking de beste speelster van Rusland op de wereldranglijst, is er eveneens niet bij.