Tennisster barst uit in tranen nadat trainer tegenstander haar “f****** b****” noemt

Het Fed Cup-duel tussen Roemenië en Groot-Brittannië in de barrages om promotie naar Wereldgroep II is zaterdag niet in de beste sfeer verlopen. De Roemeense kapitein Ilie Nastase beledigde de Britse tennisster Johanna Konta tijdens de wedstrijd, waardoor zij in tranen verdween in de kleedkamer. Nastase zelf werd daarop prompt uit het stadion gezet. Vrijdag had ik zich ook al misplaatst uitgelaten over de zwangerschap van Serena Williams.

De eerste partij tussen Simona Halep (WTA 5) en Heather Watson (WTA 113) was nog vlot verlopen (Halep haalde het met 6-4 en 6-1), in de tweede wedstrijd tussen Sorana Cirstea (WTA 62) en Johanna Konta (WTA 7) ging het mis. De controversiële Nastase ging in de clinch met enkele officials, beledigde ook Konta en de Britse kapitein Anne Keothavong en werd weggestuurd. Het duel werd een tijdlang stilgelegd, Konta zocht de kleedkamers zelfs op in tranen. Na een korte onderbreking haalde de Britse het met 6-2 en 6-3, zondag worden de resterende drie duels afgewerkt.

Blijkbaar had Nastase de Britse een f****** b**** genoemd. Konta kon zich niet meteen opnieuw concentreren op haar spel en werd meteen gebroken door haar tegenstandster Cirstea. Ze vluchtte de kleedkamer in, de wedstrijd werd onderbroken. Ook het publiek zelf ging zijn boekje te buiten. De herrie begon toen iemand uit het publiek had geroepen tijdens een punt. Simona Halep wendde zich tot het publiek en riep op om kalmte: “Alstublieft, gedraag jullie of wij worden gediskwalificeerd.”

De Roemeense kapitein Ilie Nastase liet zich van zijn kleinste kant zien in Constanta, hij werd tijdens de tweede enkelpartij van de dag zelfs uit het stadion gezet "wegens onsportief gedrag, nadat hij al twee officiële waarschuwingen had gekregen". Dat bevestigde de Internationale Tennisfederatie ITF zaterdag. "Hij moest zijn accreditatie inleveren en de ITF heeft intussen een onderzoek geopend naar de gebeurtenissen", klonk het in de mededeling.

Baby van melkchocolade

Vrijdag had de 70-jarige Nastase zich tijdens een persconferentie al op een misplaatste opmerking over Serena Williams laten betrappen. Toen het over haar zwangerschap ging, vroeg de ex-tennisser: “We zullen zien welke kleur de baby heeft. Melkchocolade?”, klonk het. De Internationale Tennisfederatie ITF opende een onderzoek naar de reactie van Nastase, de Roemeen zelf kreeg het zaterdag bovendien nog aan de stok met enkele journalisten.

De Roemeen heeft ook zijn verleden tegen. Tijdens zijn actieve tenniscarrière ging hij vaak in discussie met de scheidsrechter en het publiek. Zijn bekendste uitbarsting was die met scheidsrechter Jeremy Shales op Wimbledon, aan wie hij vroeg om hem aan te spreken met meneer. En op de US open zorgde hij bijna voor een rel toen hij speelde tegen John McEnroe, door andermaal een uitbarsting tijdens de match. En ook in zijn privéleven heeft de man geen al te beste reputatie. Hij stapte vier keer in het huwelijksbootje, pocht dat hij met 2.500 vrouwen in bed is beland, maar nuanceerde dat cijfer later naar 900.