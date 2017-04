Er schuilt een afstandsloper in Ben uit ‘Blind Getrouwd’ (en hij gaat dat morgen bewijzen)

Ben Leers (30 jaar) uit Deurne, een van de heren uit ‘Blind Getrouwd’, loopt zondag al voor de vierde keer mee met de DVV Antwerp 10 Miles. Drie jaar geleden liep hij zelfs een marathon. Ben kwam zaterdagmiddag in Antwerpen zijn startnummer ophalen.

Na een periode met wat minder sport probeert Ben nu weer aan zijn gezondheid te werken. Hiervoor heeft hij nood aan dit soort wedstrijden. “Het moet wel in wedstrijdvorm, anders voel ik me niet gemotiveerd genoeg.”

Ben traint tegenwoordig gemiddeld drie keer per week en gaat daarnaast één keer per week naar de fitness. Ben komt zondag niet alleen, hij brengt zijn supporters mee. Hij weet echter nog niet in welke staat die gaan zijn, omdat die vanavond nog een stapje in de wereld gaan zetten. “Ik weet dus niet in welke staat ze zullen zijn”, lacht hij.