Polder 10 Miles: van drie naar 250 deelnemers in vier jaar tijd

Berendrecht-Zandvliet-Lillo / Berendrecht / Lillo / Zandvliet - Op Linkeroever komen zondag zo’n 40.000 lopers samen voor de Antwerp 10 Miles. Ook in Zandvliet wordt voor de vierde keer op rij 16 kilometer gelopen, maar dan met 250 deelnemers.

“We begonnen vier jaar geleden met een knipoog naar de Antwerp 10 Miles”, zegt Marie Adriaenssens, de initiatiefneemster van de Polder 10 Miles. “Mijn vader zag het idee van een loopwedstrijd zonder massa of drukte wel zitten. Hij stippelde een parcours van 16 kilometer uit langs bossen en zandpaden in de polderdorpen. Hijzelf en twee kennissen waren toen de enige deelnemers. Daarna is ons evenement zonder moeite jaarlijks gegroeid.”

Vorig jaar, voor de derde editie, legde de organisatie een deelnemerslimiet op van 150 lopers, die vlot werd bereikt. “We voelden dat er nog ruimte was om te groeien, zonder daarmee het rustige karakter teniet te doen. Dus voor deze editie ligt onze limiet op 250. Ook die was snel bereikt.”

Volgens Marie zijn er onder de deelnemers ook mensen uit Antwerpen en verder. Toch wil de Polder 10 Miles geen concurrentie vormen voor de Antwerpse versie. “Dat zal nooit gebeuren, daarvoor zijn we te klein. We hebben ook zeker niets tegen de Antwerp 10 Miles, integendeel. Ik heb zelf al twee keer meegelopen in Antwerpen en vond de sfeer en de drukte leuk en motiverend”, besluit Marie.