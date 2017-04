“Iets anders dan de klassieke geldinzameling”: Vriendinnen maken naaktkalender voor Natuurpunt

De foto’s werden allemaal genomen in natuurgebieden, zoals deze in het Panneweel. Foto: mattias goossens

Beveren-Waas - Vier vriendinnen zamelen geld in voor de wedstrijd ‘Expeditie Natuurpunt’. Om de 1.500 euro startgeld te verzamelen besloten ze zelf een naaktkalender te maken.

Voor Roosmarijn Steeman, Sally Maes, Sofie Calcoen en Veerle Westra mocht het eens wat meer zijn dan een wafelenbak om geld in te zamelen voor het goede doel. “Al verkopen we ook koekjes en wijn en organiseren we twee brunches”, zegt Sally Maes uit De Klinge. “Met de naaktkalender proberen we eens af te wijken van de typische inzamelacties, en die originaliteit lijkt aan te slaan.”

De vier vriendinnen doen mee aan Expeditie Natuurpunt, een evenement waarbij groepjes van vier personen twee dagen lang fietsen, wandelen of kajakken door de natuur. Om deel te mogen nemen moet elke groep minstens 1.500 euro inzamelen voor het favoriete natuurdomein. “We hebben ondertussen al 1.700 euro ingezameld, en gaan nu proberen om 3.000 euro te halen. Zo kunnen we de helft schenken aan ons favoriete natuurdomein, de Kleine Netevallei, en de andere helft aan Natuurpunt Waasland. In het Waasland sponsoren we niet één bepaald natuurgebied, maar ondersteunen we de algemene werking.”

Alle foto’s zijn gemaakt in natuurgebieden van Natuurpunt. “We zijn naar het Stropersbos in Stekene getrokken en hebben ook enkele foto’s genomen aan het Panneweel in Sint-Gillis-Waas. We zijn voor enkele beelden echt helemaal uit de kleren gegaan, al blijft het wel altijd suggestief.”