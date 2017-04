Nahima Lanjri (CD&V) verwacht meer overleg en samenwerking: “Zuhal Demir alleen kan armoede niet oplossen”

Zuhal Demir kan in haar eentje het armoede-probleem niet oplossen. Willen we armoede succesvol bestrijden, dan moet er meer worden samen-gewerkt, zegt CD&V-volks-vertegenwoordiger Nahima Lanjri. “Er moet zo snel mogelijk een armoedetoets komen, die de gevolgen van elke regeringsbeslissing voor mensen in armoede meet.”

De Antwerpse Nahima Lanjri is de woordvoerster van de CD&V in de Kamer wanneer het gaat over armoede, gelijke kansen en gehandicaptenbeleid. “1,6 miljoen Belgen hebben met armoede te maken. Dat cijfer ...