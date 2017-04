Port of Antwerp Giants moet uitschuiver tegen rode lantaarn Luik absoluut vermijden

Met nog zes speeldagen op de affiche en achter leider Oostende, dat al zeker is van de poleposition, kampen Port of Antwerp Giants en Brussels, voor de felbegeerde tweede stek. De havenploeg telt op dit ogenblik één zege meer dan de club uit de hoofdstad. “We moeten in eerste instantie naar ons zelf kijken,” zei coach Roel Moors van de Giants.

Port of Antwerp Giants kan vanavond, en net als vorige speeldag, een schitterende zaak doen. Als de Giants een logische zege boeken in de Lotto Arena tegen rode lantaarn Luik en Brussels gaat in Bergen voor de derde keer op een rij onderuit heeft het met nog vijf wedstrijden voor de boeg twee gewonnen wedstrijden meer. “Eerst zelf winnen en dan zullen we pas de andere resultaten bekijken. Als we in onze thuiswedstrijden succesvol zijn, inclusief die tegen rechtstreeks concurrent Brussels, is waarschijnlijk die tweede stek een feit. Vanavond Luik niet onderschatten en dus winnen is de eerste boodschap,” aldus nog coach Roel Moors.

Een blik op de kalender en tot de laatste speeldag (10 mei) van de reguliere fase leert dat Port of Antwerp Giants van de zes wedstrijden er maar liefst vier in eigen midden afwerkt. Met thuiswedstrijden tegen onder meer Oostende, Limburg United en Brussels en verplaatsingen naar Charleroi en Okapi Aalstar oogt de kalender van Port of Antwerp Giants wel zwaarder dan die van Brussels. De Brusselaars moeten wel viermaal on the road. Vanavond Bergen en dus ook nog onder meer naar Antwerpen. Thuiswedstrijden tegen Kangoeroes Willebroek en Luik staan ook voor Brussels op de affiche. Port of Antwerp Giants heeft op dit moment richting de op één na hoogste positie dus alles in eigen handen. Met de zware kalender in het achterhoofd is winst vanavond tegen Luik een must. Zo komt Brussels, zeker als het vanavond in de Mons Arena weer onderuit gaat, nog meer onder druk en ligt de rode loper voor de Giants voor de beste eindklassering in de reguliere fase in jaren klaar. De selectie van coach Roel Moors is op de revaliderende Yoeri Schoepen (voet) speelklaar. Kangoeroes Willebroek ontvangt vanavond in sporthal De Schalk Leuven Bears en moet in functie van de vierde plaats ook winnen. Leider Oostende neemt het in eigen huis Limburg United op.