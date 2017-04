Lorenzo Insigne blijft Napoli trouw

Winger Lorenzo Insigne heeft zijn contract bij de Italiaanse topclub Napoli met drie seizoenen tot medio 2022 verlengd, zo maakte de club zaterdag bekend.

De 25-jarige Italiaanse international was bij de Napolitanen een concurrent van Dries Mertens op de flank, totdat de Rode Duivel door coach Maurizio Sarri in de spits als valse 9 uitgespeeld werd. Een geslaagde zet, dit seizoen was de 29-jarige Leuvenaar in de Serie A al goed voor 21 competitiedoelpunten en acht assists.

De vier jaar jongere Insigne is een jeugdproduct van Napoli, waar hij in 2010 in de A-kern opgenomen werd. Nadien werd hij uitgeleend aan Foggia en Pescara, vanaf 2012 kan hij op een basisplaats rekenen bij Napoli. In 31 competitiewedstrijden trof hij dit seizoen veertien keer raak en deelde hij zeven assists uit voor de nummer drie uit de Serie A.