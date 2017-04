Volg op Instagram: Sofie loopt 10 Miles met ‘nieuwe’ longen

Sofie Vermeulen (25) loopt zondag 23 april de DVV Antwerp 10 Miles met nieuwe longen. Het verhaal van Sofie is voor onze junior-journalisten zo inspirerend dat ze haar zullen volgen op Instagram, van ’s morgens tot ’s avonds.

Gazet van Antwerpen zet op de 10 Miles een team jonge reporters in die actief zijn op Facebook en Instagram. Het gaat om enkele studenten van de Universiteit Antwerpen, die een hele dag verhalen zoeken. “Wij kozen één sporter uit die van deze editie iets speciaals maakt”, zegt Luca Cobben, een van de reporters.

“Sofie Vermeulen lijdt aan mucoviscidose en is sinds vorig jaar gezegend met nieuwe longen, die zij haar ‘gouden longen’ noemt. Die wou ze eens uittesten en dacht daarbij aan de Ten Miles als de uitgelezen gelegenheid.”

Na lang trainen en met veel wilskracht gaat Sofie dus zondag aan de start staan. Luca: “Ze blijft het leven met twee handen grijpen en blijft positief, hoewel haar mucoviscidose het haar nog niet makkelijk heeft gemaakt. Wij zetten deze vechter, én haar ‘gouden’ longen in de kijker op een Instagram Story via het instagramaccount van Gazet van Antwerpen. We beginnen bij de voorbereiding thuis, en gaan door tot na de wedstrijd!"