Geen tweede wereldtitel voor Stuart Bingham, Kyren Wilson eerste kwartfinalist op WK snooker

Stuart Bingham zal het wereldkampioenschap snooker dit jaar geen tweede keer winnen. De wereldkampioen van 2015 werd vrijdag in het Crucible Theatre van Sheffield in de achtste finales met 13-10 uitgeschakeld door Kyren Wilson, die zich zo als eerste voor de kwartfinales plaatste.

De 25-jarige Wilson (WS-14) maakte het verschil in de eerste sessie. Hij nam daarin meteen een 5-0 voorsprong en dat zou Bingham (WS-3) nooit meer te boven komen. Na afloop van die eerste sessie was het 5-3, na de tweede 9-7. Met een break van 137 in het achttiende frame heeft Bingham voorlopig wel nog de hoogste van het toernooi tot nu toe in handen.

Wilson wacht de winnaar van de partij tussen de Noord-Ier Mark Allen (WS-11) en de Schot John Higgins (WS-6) op. Na één sessie staat Allen 5-3 voor. “Ik wil het toernooi winnen”, toonde Wilson zich erg ambitieus. “Ik sta nu in de kwartfinales en moet nog drie wedstrijden winnen om die trofee in de lucht te mogen steken. Dat is mijn voornaamste doel, dat is waar ik al als kleine jongen van droomde.”

Stuart Bingham, nu nog nummer drie, zal op de wereldranglijst zes tot tien plaatsen moeten prijsgeven. Twee jaar geleden verraste hij door Shaun Murphy (WS-5) van een tweede wereldtitel te houden. Voor Murphy ziet het er ook nu niet goed uit. Tegen vijfvoudig wereldkampioen Ronnie O’Sullivan (WS-12) kijkt hij na twee sessies tegen een 10-6 achterstand op.

O’Sullivan had donderdag in de eerste sessie een 6-2 voorsprong opgebouwd. Murphy leek die vrijdag tot 9-7 te gaan verkleinen, tot hij in het laatste frame van de sessie een makkelijke groen bal miste en ‘The Rocket’ de tafel kon opruimen. De derde sessie wordt zaterdagochtend gespeeld. De volgende tegenstander voor O’Sullivan of Murphy komt uit het duel tussen de Chinezen Ding Junhui (WS-4) en Liang Wenbo (WS-13). Daarin staat Ding 9-7 voor.