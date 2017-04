1 op de 5 flitspalen werkt niet

Een op de vijf flitspalen op snel- en gewestwegen in Vlaanderen is stuk of onbruikbaar. Het gaat om zo’n 300 van de 1.400 flitsers. Een aantal politiezones klopt op tafel. “We kunnen al een jaar lang geen enkele hardrijder flitsen”, klinkt het. “Het gevraagde onderhoud blijft uit.”

Tergend traag gaat het herstel van flitspalen in sommige provincies. Ze moeten nochtans het aantal verkeersdoden in ons land terugdringen. Volgens de recentste meting (begin april) zijn zo’n 300 flitspalen in Vlaanderen niet meer dan een lege doos. Niet omdat er geen camera in zit, wel omdat de camera of paal stuk is. “Het kan gaan van een softwarefout, kabels die niet goed steken, lussen in het wegdek die fout zijn afgesteld tot flitspalen die na een aanrijding vernield zijn”, zegt Veva Daniels, woordvoerster van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Het agentschap is eigenaar van zo’n 1.400 flitspalen langs snel- en gewestwegen.

In sommige politiezones zijn de flitspalen al een jaar lang werkloos. “Dat is het geval voor drie camera’s op gewestwegen in mijn politiezone. We hebben in 2016 geen enkele hardrijder kunnen flitsen. En ook nu nog niet”, klaagt Jean-Louis Dalle, korpschef van de politiezone Gavers in Harelbeke en Deerlijk.

Een jaar lang geen werkende flitspaal in een hele zone? “Dat mag inderdaad niet. We zijn aan een inhaalbeweging bezig”, zegt Veva Daniels. Voor heel Vlaanderen werkt bijna 80% van de flitspalen. Dat is al 10% beter dan in 2014. Zeker in steden is het complex. Daar moeten we vaak delen van de weg afsluiten om bijvoorbeeld de detectielussen in de weg te herstellen. Een weg afsluiten op drukke plaatsen doe je niet zomaar.”

Toch scoren de provincies Antwerpen en Limburg ondermaats: amper 70% van de flitspalen is er op dit moment bruikbaar. “We moeten de ambitie hebben om in alle provincies op relatief korte termijn een benuttingspercentage van 80% te halen”, benadrukt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). “Alleen zo kunnen we de strijd aan gaan tegen de schande van de 320 dodelijke verkeersslachtoffers per jaar.”

Een flitspaal kost al snel 30.000 euro. Voor het herstel van alle palen heeft het agentschap 2,7 miljoen euro per jaar beschikbaar.