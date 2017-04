Obama vliegt er weer in, maar waar deed hij de afgelopen drie maanden?

De voormalige Amerikaanse president Barack Obama heeft de afgelopen drie maanden volledig aan vakantie en reisjes met zijn familie besteed. Komende maandag is het echter uit met de pret. Obama maakt die dag een officiële comeback in zijn home town Chicago. Dit is de ex-president allemaal van plan de komende tijd.

De voorbije weken bracht Barack Obama samen met zijn vrouw Michelle door in Frans-Polynesië, hij mocht er onder andere op het jacht van filmmagnaat David Geffen verblijven samen met Bruce Springsteen, Tom Hanks en Oprah Winfrey. Maandag keert de voormalige president terug naar Chicago, waar hij zijn eerste publieke optreden zal maken sinds hij de fakkel van het presidentschap doorgaf aan Donald Trump. De komende vier weken volgen verschillende events en lezingen. Obama is back met andere woorden.

Foto: ISOPIX

Waar hingen de Obama’s de afgelopen maanden uit?

Na de inauguratie van Trump verhuisden de Obama’s naar een villa met 9 slaapkamers op slechts kilometers van het Witte Huis in Washington. Hierna trokken ze quasi meteen op verschillende tripjes en reizen. Zo brachten ze tijd door in Palm Springs (Californië) en ging Obama kitesurfen met de miljardair Richard Bronson op de Britse Maagdeneilanden. En de afgelopen maand spendeerde Obama met zijn vrouw in Frans-Polynesië. De foto waarbij hij Michelle fotografeerde op het dek van het jacht ging onlangs viraal op het internet.

Op bezoek bij Angela Merkel

Komende maandag zal Obama in gesprek gaan met studenten van de universiteit van Chicago. En begin mei zal hij een award in ontvangst nemen in Boston. Ook zal hij speeches geven over onder andere de klimaatverandering in zowel de Verenigde Staten als Europa. Er staat hiernaast ook een ontmoeting gepland met de Duitse bondskanselier Angela Merkel aan de Brandenburger Tor in Berlijn.

Obama-fans die hopen dat de ex-president zal reageren op de politieke beslissingen van Trump, zijn er echter aan voor de moeite. Obama is namelijk niet van plan om zich te bemoeien met het beleid van de huidige president. Mensen uit zijn entourage zeggen dat Obama niet zinnens is om zich uit te spreken over Trumps opvattingen over immigratie, gezondheidszorg, buitenlands beleid of het milieu.

“Obama wil de focus niet op Trump leggen, omdat het de aandacht zou afleiden van de thema’s die hem zelf na aan het hart liggen,” legt een woordvoerder van Obama uit. Obama zal zich in zijn speeches onder andere uitspreken over de gezondheid van onze planeet en burgerrechten.

Trump en Obama hebben elkaar naar het schijnt niet meer gesproken sinds de inauguratie van Trump in januari.