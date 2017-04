Eerbeto(o)n voor Magnel

Essen - Essen is weer een stukje geschiedenis rijker. In de Stationsstraat bevindt zich namelijk het geboortehuis van betonkoning Gustaaf Magnel, zoals een plaquette voor het huis binnenkort zal aangeven.

De geschiedenis heeft zo zijn geheimen. Dagelijks lopen we voorbij huizen zonder te weten welk verhaal het gebouw met zich meedraagt. Dat geldt ook voor het huis in de Stationsstraat waar Wilfried Truyens en Dominique Bax al meer dan dertig jaar wonen. Tot voor kort wisten ze daar helemaal niets van af. Tot Marjan de Boevere de bijzonder woning in de gaten kreeg en er opzoekwerk naar verrichtte.

Het huis bleek het geboortehuis te zijn van Gustaaf Magnel, een man met een wereldwijde reputatie in voorgespannen beton. De civiel ingenieur en hoogleraar werd op 15 september 1889 in Essen geboren en groeide er op. Auteur Marjan de Boevere heeft met de hulp van de nabestaanden van Magnel zijn bijzondere leven uitgeplozen en opgeschreven. “Een van de eerste bekende grote gebouwen waarbij gebruik werd gemaakt van de kennis van Magnel was de basiliek van Koekelberg. Andere gebouwen waren onder meer de Sint-Niklaaskerk in Gent en de gebouwen van de universiteit in Gent”, weet de Boevere.

Tijdens de voorstelling van het jaarboek van de heemkundige kring De Spycker mochten kleindochters van Magnel de plaquette die aan het huis in de Stationsstraat zal gehangen worden, onthullen.