Van de Grote Markt in Lier naar de Grote Markt in Antwerpen: wie is het snelst?

Tien journalisten, tien vervoermiddelen, twee steden, één doel: zo snel mogelijk de aankomstboog bereiken. Dat is het opzet van De Race, de reportagereeks die maandag van start gaat en de hele week in uw krant loopt. Van de Grote Markt in Lier naar de Grote Markt in Antwerpen: wie geraakt er het snelst? Wie verbrandt de meeste calorieën? En wie laat de kleinste ecologische voetafdruk na?

Woensdagochtend iets voor 8u, Grote Markt in Lier. Onder een grote opblaasbare boog staan we met tien journalisten van uw krant gespannen naast elkaar. Elk met slechts één doel: zo snel mogelijk de Grote Markt in Antwerpen bereiken met ons eigen vervoermiddel. Liers burgemeester Frank Boogaerts en schepen van Mobiliteit Bert Wollants wachten af tot de wijzers op het stadhuis klokslag acht aangeven. De klok luidt, de toeter schalt: De Race is begonnen.

Te land, ter zee en in de lucht trekken we in volle ochtendspits richting Antwerpen. Elk gelimiteerd door de beperkingen van ons vervoermiddel. En met één belangrijke spelregel: niemand overtreedt de wet. Elk rood licht respecteren we, de snelheidslimiet overschrijden we niet.

De komende week leest u elke dag het verhaal van twee deelnemers die aan elkaar gewaagd zijn: hun ervaringen onderweg, hun onderlinge strijd, hun frustraties, hun gebetenheid om te winnen.

Wie is sneller: de elektrische fiets of de ‘gewone’ koersfiets? Ben je met de trein eerder ter plaatse dan met een elektrische scooter die 45 per uur haalt? Kan je eigenlijk met de boot van Lier naar Antwerpen, of doe je het dan nog beter te voet? Hoe doet Koning Auto het tegenover bus en tram? En hoe snel leg je de afstand tussen de twee steden af in vogelvlucht, per helikopter? Sneller dan de motor?

De ultieme ontknoping volgt volgende zaterdag. Dan leest u wie het eerst onder de aankomstboog door loopt of rijdt, én hoe lang hij of zij erover deed.

De Race is begonnen.

