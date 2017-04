Te land, ter zee en in de lucht: Dit zijn onze deelnemers van De Race

Wie is sneller: de elektrische fiets of de ‘gewone’ koersfiets? Ben je met de trein eerder ter plaatse dan met een elektrische scooter die 45 per uur haalt? Kan je eigenlijk met de boot van Lier naar Antwerpen, of doe je het dan nog beter te voet? Deze en veel meer vragen Van de Grote Markt in Lier naar de Grote Markt in Antwerpen: wie geraakt er het snelst? Wie verbrandt de meeste calorieën? En wie laat de kleinste ecologische voetafdruk na?

Tien journalisten, tien vervoermiddelen, twee steden, één doel: zo snel mogelijk de aankomstboog bereiken. Dat is het opzet van De Race, de reportagereeks die maandag van start gaat en de hele week in uw krant loopt.

Dit zijn de tien deelnemers van De Race:

Lynn Dhaeyere (28), eindredacteur Mechelen:Ik ben een grote fan van de koers en in mijn vrije tijd probeer ik geregeld tochtjes te maken met mijn Bianchi. Maar zal ik het halen van Bart met zijn elektrische fiets? Met wind op kop is hij in het voordeel, in het andere geval kan ik misschien een hogere snelheid aanhouden.

Sam Reyntjens (29), reporter Antwerpen: Jaren geleden werkte ik voor een sushi-restaurant dat aan huis leverde met brommertjes, maar met een elektrische scooter heb ik geen ervaring. Geen last van de files en in sommige gevallen mag ik ook het fietspad gebruiken: zo kan ik misschien de motor kloppen.

Guy Van Nieuwenhuysen (55), redacteur Kempen: Ik heb al eerder in een helikopter gezeten. Voor een vlucht van twee minuten boven een koekjesfabriek. Het volstond om ook voor deze race de helikopter te mogen nemen. De zege kan me niet ontglippen. Tenzij het regent. Of als ik niet snel genoeg in de helihaven geraak. Of...

Steven Vankerckhoven (38), chef eindredactie: Als zondagsvaarder ga ik geregeld zelf het water op, maar voor deze race laat ik me in stijl vervoeren door kapitein Bert Struyf en zijn op maat gemaakte The Exception. Maar een overwinning zal er voor ons niet inzitten. Ik zal al blij zijn als ik wandelaar Sam kan kloppen.

Marleen Muysoms (48), coördinator CittA: Ik neem dagelijks de trein van Lier naar Antwerpen: het is de snelste manier om op mijn werk te geraken. Tenzij de trein weer te laat is... Dat mág niet gebeuren tijdens deze race. Maar als ik geluk heb en ik kan op de goede trein springen, dan schat ik mijn kansen hoog in.

Kris Vanmarsenille (53), hoofdredacteur: “Ga jij maar met de auto. Dat hoort zo voor een hoofdredacteur”, zei Dennis. Ik laat me niet graag de les lezen, hoe graag ik ook met de auto rijd. Sportief ben ik niet, motor of boot heb ik niet en de helikopter was al bezet. Dan maar bus en tram. Rij ik in Mortsel op de busbaan Dennis in de file nog voorbij?

Jan Mulleman (57), nieuwsmanager: Ik rijd al ruim dertig jaar met de motorfiets, voor mij puur ontspanning. Of ik met mijn Kawasaki GTR1400 de race kan winnen, is zeer de vraag. In de ochtendspits is het ook voor motoren lastig. En daar heeft Guy met zijn helikopter natuurlijk geen last van...

Bart Perdieus (27), redacteur online: Een elektrische fiets is voor mij geen onbekend terrein. Maar met een getrainde wielrenster als voornaamste concurrent valt het nog af te wachten hoe de waardeverhoudingen liggen. Het enige wat me rest, is een schietgebedje om de weergoden te smeken om wind. Véél wind.

Dennis Van Damme (30), reporter Antwerpen: Als reporter ben ik vaak aangewezen op de auto om snel te kunnen vertrekken bij nieuws. Is het daarom mijn favoriete vervoermiddel? Niet echt. Vooral niet als de Antwerpse Ring weer eens dichtslibt. Maar ik ben wél benieuwd of ik het kan halen tegen de bus en de tram.

Sam Valkenborgh (41), eindredacteur: Als kind haatte ik wandelen, maar ondertussen snap ik het helemaal. Een stevig paar wandelschoenen aan en kilometers malen. Op de Kalmthoutse Heide bijvoorbeeld. Of in de Ardennen. De bossen in. Langs paadjes uit een sprookje, weiden vol buizerds en af en toe een spoor van een hertje. Komt dus helemaal in orde, die feeërieke 18 kilometer tussen Lier en Antwerpen.