Wannes Van de Velde zou vandaag 80 worden: “Een volksmens is hij nooit geweest”

Tachtig zou Wannes Van de Velde op 29 april zijn geworden. Ruim acht jaar na de dood van zijn vriend en mentor ijvert Dree Peremans sr. ervoor om diens artistieke nalatenschap levend te houden. “Ik hoop dat elke amateurmuzikant de liedjes van Wannes leert zingen”, zegt de gewezen radiomaker, muzikant en auteur van de ultieme biografie Wannes. Hier is hem terug.

Wannes Van de Velde was een vrij introverte en soms ook moeilijke man. Hij had zijn donkere kantjes en was erg perfectionistisch in zijn werk. Dat leren we uit Wannes. Hier is hem terug, de lijvige lijvige ...