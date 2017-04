Wanty-Groupe Gobert wil zich tonen La Doyenne: “We moeten anticiperen”

Glain / Liège / Rocourt / Bressoux / Jupille-sur-Meuse / Wandre / Grivegnée / Angleur / Chênée - De laatste klassieker van het voorjaar wil Wanty-Groupe Gobert afsluiten met een goed gevoel. De ploeg verkende vrijdag het parkoers van Luik-Bastenaken-Luik en keerde tevreden terug naar het hotel.

“De drie nieuwe klimmetjes, met uitzondering van de Ferme Libert, maken het niet ingewikkelder dan de afgelopen edities”, meent renner Thomas Degand, “maar de aanloop naar de Rosier, langs het circuit van Spa-Francorchamps, is constant op en af. Dat stuk is zwaarder dan de overgang van Haute Levée naar Rosier.”

“Gezien de scenario’s van de afgelopen klassiekers verwacht ik ook zondag een vroeg offensief. Naar mijn mening kunnen we aanvallen verwachten op de Ferme Libert. De luitenanten kunnen daar worden uitgestuurd. Die klim kan schade berokkenen, zelfs al is het dan nog 75 kilometer tot de finish. Luik-Bastenaken-Luik blijft een slijtageslag, met eliminatie achteraan. We moeten met onze voeten op de grond blijven. We hebben niet de benen om de beste renners te volgen in de finale. We moeten anticiperen om een rol te kunnen spelen in deze topkoers. In de Amstel had ik het moeilijk de laatste 30 kilometer. Ik had namelijk al drie jaar niet meer zo een lange afstand gereden. Mijn conditie is goed, ik hoop dat zondag in de verf te kunnen zetten. Dion (Smith) is de beste kaart van onze ploeg.”

De selectie: Jérôme Baugnies, Thomas Degand; Fabien Doubey (Fra); Guillaume Martin (Fra); Xandro Meurisse; Marco Minnaard (Ned); Andrea Pasqualon (Ita); Dion Smith (NZe).