Nieuwe Kaai krijgt vintage kledingmarkt

Kledingmarkten zijn in Antwerpen al gemeengoed, maar in de Kempen is het een nieuw fenomeen. Foto: WAS

Turnhout - Turnhout is van oudsher een stad van handelaars. Het stadsbestuur besliste onlangs om op de Nieuwe Kaai een markt voor tweedehandskleding te starten. Voorlopig eens per maand, maar uitbreiding is mogelijk.

Marktmeester Brigitte Van Gool moet er de venters op de wekelijkse rommelmarkt rond de Warande elke keer weer aan herinneren: het marktreglement staat slechts een beperkte verkoop van textiel toe. Maximaal een kwart van de koopwaar mag kleding zijn. De geveinsde verbazing van de verkopers is aandoenlijk, maar duidelijk gespeeld. Want tweedehandse kledij verkoopt steeds beter. “Het wordt problematisch om ons reglement te handhaven”, beseft schepen van Markten Francis ­Stijnen (CD&V). “Daarom zijn we op zoek gegaan naar een alternatief. Een tweedehandse kledingmarkt neemt de druk op de rommelmarkt weg.”

Nieuwe Kaai

Volgens Francis Stijnen heeft het schepencollege een principiële beslissing genomen, maar liggen de plaats en de startdatum niet vast. Toch is er weinig twijfel over dat de kledingmarkt er snel komt en dat ze op de Nieuwe Kaai wordt georganiseerd. Dat plein leent zich uitstekend voor allerhande markten. Na Fiesta Europa, dat er eens per jaar plaatsvindt, is er nu ook een wekelijkse avondmarkt. Dat is een initiatief van bloemenverkoper Erwin Druyts en enkele andere markthandelaars.